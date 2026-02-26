SeaBird Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SeaBird Exploration hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 NOK erwirtschaftet worden.

SeaBird Exploration hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 617,2 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 449,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 112,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,420 NOK beziffert. Im Vorjahr waren 0,860 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 478,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 381,29 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at