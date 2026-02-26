26.02.2026 06:31:29

SeaBird Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SeaBird Exploration hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 NOK erwirtschaftet worden.

SeaBird Exploration hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 617,2 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 449,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 112,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,420 NOK beziffert. Im Vorjahr waren 0,860 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 478,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 381,29 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:36 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
03:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen