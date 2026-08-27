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27.08.2026 06:31:29
SeaBird Exploration stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SeaBird Exploration hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 NOK. Im Vorjahresviertel hatte SeaBird Exploration -0,090 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SeaBird Exploration im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 674,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 490,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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