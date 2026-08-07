Seaboard informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seaboard hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 159,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seaboard 105,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,92 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at