Seaboard stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seaboard hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 113,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seaboard -153,440 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seaboard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at