Seaboard: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seaboard präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Seaboard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 113,71 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,77 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,54 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at