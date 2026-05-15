Seabridge Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seabridge Gold hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seabridge Gold 0,110 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at