Seacoast Banking: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Seacoast Banking präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Seacoast Banking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 238,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 206,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at