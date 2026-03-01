Seacoast Banking Aktie
Seacoast Banking Corp. EVP Sells 12k Shares For $416M
Joseph M. Forlenza, EVP & CRO of Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ:SBCF), reported an open-market sale of 12,635 shares on Feb. 26, 2026, following an option exercise, for a total value of ~$416,000, per a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction values based on Feb. 26, 2026 market close price of $32.90. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
