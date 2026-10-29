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29.10.2026 06:31:29
Seacoast Banking öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Seacoast Banking gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Seacoast Banking 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 293,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seacoast Banking einen Umsatz von 226,9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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