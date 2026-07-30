Seacoast Banking stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seacoast Banking hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 283,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 217,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at