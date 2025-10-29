Seacoast Banking veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seacoast Banking hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Seacoast Banking ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at