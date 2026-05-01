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01.05.2026 06:31:29
Seacor Marine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Seacor Marine lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,61 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,560 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,22 Prozent auf 44,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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