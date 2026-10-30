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30.10.2026 06:31:28
Seacor Marine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Seacor Marine hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,28 Prozent zurück. Hier wurden 57,3 Millionen USD gegenüber 59,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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