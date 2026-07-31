Seacor Marine stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seacor Marine lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Seacor Marine mit einem Umsatz von insgesamt 54,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at