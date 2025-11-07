Seadrill 2021 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seadrill 2021 hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seadrill 2021 0,490 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 363,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seadrill 2021 einen Umsatz von 354,0 Millionen USD eingefahren.

