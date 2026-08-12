Seadrill 2021: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seadrill 2021 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seadrill 2021 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 449,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 377,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at