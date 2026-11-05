Seadrill 2021 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seadrill 2021 hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 428,0 Millionen USD gegenüber 363,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at