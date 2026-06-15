Seadrill 2021 Aktie
WKN DE: A3DEW8 / ISIN: BMG7997W1029
|
15.06.2026 14:00:16
Seadrill Finance Announces Private Offering Of $600 Mln Of Senior Unsecured Notes
(RTTNews) - Monday, Seadrill Limited (SDRL) announced that its subsidiary Seadrill Finance Limited intends to offer for sale of $600 million in aggregate principal amount of senior unsecured notes due 2034.
The subsidiary intends to use the proceeds, together with cash on hand, to redeem all of its outstanding 8.375% Senior Secured Second Lien Notes due 2030 and satisfy and discharge the indenture governing the 2030 Notes.
In connection with the offering, Seadrill Finance delivered a notice to redeem the 2030 Notes, conditioned only upon the consummation of a financing transaction that results in gross proceeds of at least $600 million.
In the pre-market hours, SDRL is trading at $44.26, down 0.05 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seadrill 2021 Ltd Registered Shs
|
10.05.26
|Ausblick: Seadrill 2021 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Seadrill 2021 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Seadrill 2021 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Seadrill 2021 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Seadrill 2021 Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Seadrill 2021 Ltd Registered Shs
|38,00
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEinigung im Iran-Krieg: ATX und DAX deutlich fester -- Wall Street stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel sehr freundlich. An der Wall Street werden Gewinne erwartet. Die asiatischen Börsen legten zum Wochenstart zu.