Seafco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seafco hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,13 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seafco -0,030 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 523,8 Millionen THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 274,5 Millionen THB umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Seafco 1,54 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,27 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at