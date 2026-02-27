Seafco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seafco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,13 THB. Im letzten Jahr hatte Seafco einen Gewinn von -0,030 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 523,8 Millionen THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,5 Millionen THB umgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Seafco in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,54 Milliarden THB im Vergleich zu 1,27 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at