Seafire Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Seafire Registered hat am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seafire Registered -2,260 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Seafire Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,090 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 929,00 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 905,00 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at