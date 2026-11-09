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09.11.2026 06:31:29
Seafire Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seafire Registered ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seafire Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 SEK, nach 0,190 SEK im Vorjahresvergleich.
Seafire Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 245,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 223,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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