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WKN DE: A3CQU7 / ISIN: IE00BKVD2N49

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KI-Boom 29.04.2026 21:44:00

Seagate-Aktie hebt ab: KI-Boom entfacht neue Wachstumsfantasie nach starken Zahlen

Seagate-Aktie hebt ab: KI-Boom entfacht neue Wachstumsfantasie nach starken Zahlen

Starke Quartalszahlen zünden die nächste Aufwärtswelle bei Seagate. Der KI-Boom sorgt für Druck im Markt und treibt die Aktie massiv an.

• Aktie springt nach Zahlenvorlage zweistellig an
• Umsatz und Gewinn deutlich über Erwartungen
• Analysten heben Kursziele an - KI bleibt zentraler Treiber

Kurssprung nach Zahlen - Momentum dreht abrupt

Nachdem die Seagate-Aktie tags zuvor noch unter Druck stand, kommt es mit der Zahlenvorlage zur Kehrtwende: Im NASDAQ-Handel zeigt sich das Papier zeitweise 10,45 Prozent höher bei 639,55 US-Dollar. Damit setzt sich ein ohnehin starker Trend fort - seit Jahresbeginn liegt das Papier bereits mehr als 100 Prozent im Plus.

Der Markt reagiert damit nicht nur auf solide Zahlen, sondern auf ein Gesamtpaket aus klaren Beats, optimistischem Ausblick und strukturellem Rückenwind.

Zahlen liefern den Trigger - und mehr als das

Fundamental scheint Seagate genau das zu liefern, was der Markt aktuell sehen will: Wachstum, Margenexpansion und starke Cashflows. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte, stieg der Umsatz im dritten Quartal auf 3,11 Milliarden US-Dollar nach 2,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte auf 4,10 US-Dollar. Wie aus einem Bericht von Barron's hervorgeht, lag der Gewinn damit klar über dem Analystenkonsens von 3,51 US-Dollar je Aktie.

Noch wichtiger für den Markt: der Blick nach vorne. Seagate stellt für das laufende Quartal rund 3,45 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EPS von etwa 5,00 US-Dollar in Aussicht - ein Signal, dass die Dynamik nicht nur rückblickend stark war, sondern sich fortsetzen könnte.

Treiber dieser Entwicklung ist vor allem ein Thema: künstliche Intelligenz. CEO Dave Mosley bringt es auf den Punkt: "Wir sind der Ansicht, dass Seagate in eine neue Ära strukturellen Wachstums eintritt, da KI-Anwendungen die Datenerstellung ankurbeln und eine anhaltende Nachfrage nach Speicherlösungen begünstigen". Wie Barron's berichtet, sorgt der KI-Boom inzwischen sogar für Angebotsengpässe im Speicherbereich - ein Umfeld, das Preissetzungsmacht und Margen weiter stützen dürfte.

Analysten loben teilweise astronomische Kursziele aus

Gleich mehrere Investmenthäuser und Experten haben ihre Einschätzung für Seagate nach der Zahlenvorlage angepasst: Barclays hebt das Kursziel auf 750 US-Dollar an und spricht laut "TheFly" davon, dass Seagate "auf ganzer Linie überzeugt" habe. Citi verweist unterdessen auf weiterhin überraschend starke Nachfrage. Am weitesten geht Rosenblatt Securities mit einem astronomischen Kursziel von 1.000 US-Dollar.

Insgesamt empfehlen laut TipRanks 14 von 16 Experten die Aktie zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von 690,44 US-Dollar. Damit sieht der Analystenkonsens noch rund 19 Prozent Kurspotenzial zum letzten Schlusskurs von 579,03 US-Dollar.

Was bedeutet der KI-Shift für Anleger?

Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Seagate von KI profitiert, sondern wie stark und wie lange. Der aktuelle Zyklus deutet auf ein strukturelles Ungleichgewicht hin: steigende Datenmengen treffen auf begrenzte Produktionskapazitäten. Genau dieses Setup schafft die Grundlage für steigende Preise, höhere Margen und nachhaltiges Gewinnwachstum.

Solange diese Angebots-Nachfrage-Dynamik intakt bleibt, dürfte jeder Rücksetzer eher eine taktische Chance als ein Warnsignal sein. Entscheidend wird sein, ob Seagate die hohe Erwartungshaltung in den kommenden Quartalen weiter bestätigen kann.

Benedict Kurschat, Bettina Schneider, Thomas Zoller, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Seagate,Piotr Swat / Shutterstock.com

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