Seagate Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Seagate Technology stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,07 Prozent auf 3,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at