Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
|
28.04.2026 23:55:05
Seagate Technology Holdings Plc Reveals Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - Seagate Technology Holdings plc (STX) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $748 million, or $3.27 per share. This compares with $340 million, or $1.57 per share, last year.
Excluding items, Seagate Technology Holdings plc reported adjusted earnings of $934 million or $4.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.1% to $3.112 billion from $2.160 billion last year.
Seagate Technology Holdings plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $748 Mln. vs. $340 Mln. last year. -EPS: $3.27 vs. $1.57 last year. -Revenue: $3.112 Bln vs. $2.160 Bln last year.
For the fourth quarter, the company expects revenue of $3.45 billion, plus or minus $100 million, and adjusted EPS of $5.00, plus or minus $0.20.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seagate PLC
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Seagate PLC
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.