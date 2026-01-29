Seagate Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seagate Technology hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Seagate Technology im vergangenen Quartal 2,83 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seagate Technology 2,33 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at