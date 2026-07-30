Seagate Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seagate Technology hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 3,63 Milliarden USD gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 13,90 USD gegenüber 6,77 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,20 Milliarden USD – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Seagate Technology 9,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at