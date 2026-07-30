|
30.07.2026 06:31:29
Seagate Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Seagate Technology hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 3,63 Milliarden USD gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 13,90 USD gegenüber 6,77 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,20 Milliarden USD – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Seagate Technology 9,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.