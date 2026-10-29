Seagate Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seagate Technology hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,59 USD gegenüber 2,43 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4,23 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,63 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at