Seagen hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seagen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,800 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seagen ein EPS von -0,950 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,87 Prozent auf 528,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 429,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,300 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,96 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 3,550 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,91 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at