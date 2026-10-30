Seah Besteel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seah Besteel hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 362,33 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 939,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 056,33 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 925,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at