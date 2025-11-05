|
05.11.2025 06:31:28
Seah Besteel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Seah Besteel veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 933,38 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seah Besteel noch ein Gewinn pro Aktie von 313,00 KRW in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 925,91 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seah Besteel einen Umsatz von 883,48 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
