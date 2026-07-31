Seah Besteel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seah Besteel hat am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 968,71 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seah Besteel 499,00 KRW je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Seah Besteel mit einem Umsatz von insgesamt 1 136,31 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 17,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at