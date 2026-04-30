Seah Besteel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Seah Besteel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 596,06 KRW gegenüber 170,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Seah Besteel 967,60 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 899,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at