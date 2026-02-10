Seah Besteel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seah Besteel präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 112,14 KRW. Im Vorjahresviertel waren -1497,000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 861,87 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seah Besteel einen Umsatz von 829,45 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1720,34 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 564,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Seah Besteel im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 652,19 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 3 636,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1916,63 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3 655,64 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at