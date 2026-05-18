SeAh informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SeAh hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5520,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SeAh 4286,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1 711,34 Milliarden KRW gegenüber 1 530,41 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at