SeAh öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SeAh präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7203,42 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8139,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent auf 1 718,39 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 437,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21630,14 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8537,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SeAh im vergangenen Geschäftsjahr 6 612,72 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SeAh 6 016,83 Milliarden KRW umsetzen können.

