SeAH SPECIAL STEEL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SeAH SPECIAL STEEL stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 208,56 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SeAH SPECIAL STEEL 495,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SeAH SPECIAL STEEL mit einem Umsatz von insgesamt 228,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent verringert.

SeAH SPECIAL STEEL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1979,60 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1314,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,16 Prozent auf 956,66 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte SeAH SPECIAL STEEL 1 008,68 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at