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18.05.2026 06:31:29
Seah Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Seah Steel lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1001,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Seah Steel ein EPS von 11478,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,74 Prozent auf 991,92 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 947,01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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