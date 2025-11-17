|
SeAH Steel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SeAH Steel hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -3202,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 2258,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat SeAH Steel im vergangenen Quartal 331,74 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SeAH Steel 367,67 Milliarden KRW umsetzen können.
