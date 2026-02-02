SeAH Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SeAH Steel lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6235,74 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 26614,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 34,25 Prozent auf 359,31 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SeAH Steel 546,51 Milliarden KRW umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12772,89 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 48949,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SeAH Steel mit einem Umsatz von insgesamt 1 484,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 809,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -17,94 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9818,20 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1 466,18 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at