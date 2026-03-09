09.03.2026 06:31:29

Seah Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seah Steel hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 585,73 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seah Steel -10092,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 868,55 Milliarden KRW gegenüber 922,60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 23608,92 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 10599,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Seah Steel in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 759,57 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 675,09 Milliarden KRW im Vorjahr.

