SeAH Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SeAH Steel hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 906,11 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3202,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 477,16 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at