Seah Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Seah Steel ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Seah Steel die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 3374,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seah Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 263,00 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 923,12 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 860,02 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at