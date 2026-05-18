SeAH Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SeAH Steel stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7402,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6725,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 448,58 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at