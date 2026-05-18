|
18.05.2026 06:31:29
SeAH Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SeAH Steel stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7402,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6725,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 448,58 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,86 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!