Seah Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Seah Steel hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 239,76 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3374,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 221,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 32,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 923,12 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at