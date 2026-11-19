SeAh hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3706,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5616,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 919,31 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 667,59 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at