05.03.2026 06:31:28
Sealed Air vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sealed Air hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Sealed Air hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Sealed Air mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,05 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,736 USD sowie einem Umsatz von 1,34 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,43 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Sealed Air im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,36 Milliarden USD im Vergleich zu 5,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,31 USD sowie einen Umsatz von 5,30 Milliarden USD prognostiziert.
