SEAMEC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SEAMEC lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 39,18 INR. Im letzten Jahr hatte SEAMEC einen Gewinn von -1,310 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat SEAMEC 3,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 112,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at