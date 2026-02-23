Seamico Securities hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Seamico Securities hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig wurden 308,6 Millionen THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seamico Securities 226,4 Millionen THB umgesetzt.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,020 THB. Im Vorjahr hatte Seamico Securities ebenfalls ein EPS von 0,020 THB je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Seamico Securities in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden THB im Vergleich zu 881,76 Millionen THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at