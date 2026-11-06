Seamico Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Seamico Securities hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Seamico Securities ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 291,6 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 245,9 Millionen THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at